Frederik Midtsjø maakt zijn eerste goal voor AZ maar had liever gewonnen

ALKMAAR - Het was zijn eerste doelpunt voor AZ en Frederik Midtsjø schoot hem na 36 minuten spelen tegen Roda JC ongenadig hard tegen de touwen. De blijdschap verdween gaandeweg de middag toen bleek dat de thuisploeg niet ging winnen van de nummer zeventien van de ranglijst.

"Het was een goede goal, ja", zei Midtsjø bescheiden. "Natuurlijk ben ik er blij mee. Het is mijn eerste, maar je hebt er niks aan als je gelijkspeelt." AZ kreeg zondagmiddag legio kansen, maar bleef steken op 2-2. Toch kan Midstjø nu tegen zijn landgenoot Jonas Svensson zeggen dat ook hij kan scoren. "Jonas heeft er twee gemaakt. Hij pushte me dat ik ook eens een doelpunt moest maken. Het is fijn dat die bal erin ging. Alleen is het niet perfect als je de wedstrijd niet weet te winnen."

