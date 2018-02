Grootschalige zoektocht naar vermiste Fiona (43) in Castricumse duinen levert niks op

CASTRICUM - Met meer dan 120 mensen en zo'n 50 speurhonden werd er vandaag in Castricum gezocht naar de al weken vermiste Fiona (43). Het duin- en bosgebied in de omgeving van camping Bakkum werd zorgvuldig uitgekamd, maar er werd geen spoor van haar gevonden.

De vrouw uit Emmen is sinds 19 december vermist. Op die dag verliet ze een klooster in Heiloo, waar ze in retraîte zat. Haar telefoon heeft voor het laatst een signaal afgegeven in de buurt van de camping, waar vandaag de grootschalige zoektocht plaatsvond.

Elke vierkante centimer van het gebied werd doorgespit. "Om kwart voor negen vanochtend zijn de eerste groepen al gestart", vertelt Louise Smits van het Reddingshonden-team. "Wij lopen met 87 mensen en 47 honden en de veteranen zijn ook nog eens met vijftig mensen aan het zoeken."

Smits benadrukt dat het zoeken ingewikkeld is. "Het gebied is altijd groot als je iemand moet zoeken. Hier ook met al die duinen, dat is zo moeilijk. Je zit met verwaaiingen en dan is het voor een hond moeilijk om de geur goed te kunnen verwerken. Als de wind tegen een duinpan slaat denk je: 'de wind komt van die kant', maar dan rolt 'ie juist net weer terug van de andere kant."

Signalement

Tot nu toe ontbreekt nog steeds elk spoor van Fiona. Ze is 1.55 meter, heeft blauwe ogen en donkerbruin haar, kort en krullend. Ze heeft een tenger postuur. Ze was waarschijnlijk gekleed in een blauw/witte rok, een blauwe trui en witte gympen. Ze is slecht ter been door een zeldzame botziekte en loopt daarom met een stok. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.