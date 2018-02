Ajax verslaat NAC, maar sprankelend was het niet

AMSTERDAM - Na een verrassende voorsprong van NAC in de beginfase, trok Ajax in de ArenA al voor de rust de achterstand om in een 2-1 voorsprong. Na een vrij saaie tweede helft werd het in de extra tijd nog 3-1. De doelpunten van de Amsterdammers werden gemaakt door Donny van de Beek, David Neres en Hakim Ziyech.

Na twee niet benutte kansen voor Klaas-Jan Huntelaar in de beginfase, was het NAC dat in de zesde minuut op voorsprong kwam. Ajax kreeg de bal in de verdediging niet weg en de bal viel via Matthijs de Ligt voor de voeten van Thierry Ambrose, die hard binnenschoot. Nog voor er een half uur gespeeld was trok Donny van de Beek de stand gelijk uit een voorzet van Justin Kluivert.

[Tweet:]

Geel maar geen penalty

Er was nog een opmerkelijk incident. Joël Veltman werd in het zestienmetergebied vastgehouden. Zijn tegenstander kreeg een gele kaart, maar Ajax kreeg geen penalty. De verklaring zou zijn dat de bal op dat moment niet in het spel was.

[Tweet:]

Negende van Neres

Zes minuten voor de rust bracht David Neres met zijn negende treffer van het seizoen (en negen assists) Ajax op de dik verdiende 2-1 voorsprong.

[Tweet:]

Saaie tweede helft

De tweede helft was een stuk saaier dan voor de rust. Kluivert probeerde het nog met een gekruld schot dat door doelman Mark Birighitti nog net uit de hoek werd getikt. Trainer Erik ten Hag dirigeerde Frenkie De Jong met nog ruim een kwartier te spelen naar de middenveld om te proberen de voorsprong te vergroten. Maximilian Wöber verving daarvoor Lasse Schöne. Ook Siem de Jong kwam nog in het veld voor Donny van de Beek, maar die wissels leverden geen doelpunten op. Verder dan wat afstandsschoten kwam Ajax niet. Noussair Mazraoui mocht twee minuten voor tijd zijn debuut maken in het eerste van Ajax.

Ziyech 3-1

De laatste twee minuten van de extra tijd moest NAC met tien man verder nadat Bart Meijers zijn tweede gele kaart kreeg na een aanslag op Hakim Ziyech. Ziyech had niet zijn beste dag en werd geregeld uitgefloten door de supporters. Hij nam sportieve revanche en krulde de gegeven vrije trap mooi langs de muur voor de 3-1. De middenvelder liet duidelijk blijken dat hij niet gecharmeerd was van het eerdere gefluit van de fans.

[Tweet:]

Ajax blijft tweede met 48 punten uit 21 wedstrijden en zeven punten achterstand op PSV. Woensdag staat de uitwedstrijd tegen Roda JC op het programma. Matthijs de Ligt moet dat duel missen omdat de centrale verdediger vanmiddag zijn vijfde gele kaart kreeg.

Opstelling Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, F. de Jong, Tagliafico, Van de Beek (S. de Jong/79), Schöne (Wöber/72), Ziyech, Neres (Mazraoui/89), Huntelaar, Kluivert

Opstelling NAC: Birighitti, Verschueren, Meijers, Mari, Angelino, Mets (Vloet/46), Garcia, Schoofs, Korte, Ambrose, El Allouchi (Te Vrede/77)