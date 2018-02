AZ-verdediger Thomas Ouwejan: "Dit had niet gehoeven"

ALKMAAR - AZ verspeelde zondagmiddag kostbare punten tegen Roda JC (2-2). De Alkmaarders leverden een puike eerste helft af, maar vergaten voldoende afstand te nemen. "Dit had niet gehoeven", mokte linksback Thomas Ouwejan na afloop.

Zeker voor rust was het aantal kansen van de thuisploeg bijna niet bij te houden. AZ benutte er twee. Ouwejan stond aan de basis van de 1-0, een eigen doelpunt van Patrick Banggaard. De verdediger trok de bal voor waarna de Deen zijn eigen keeper passeerde. "Ik vind het hartstikke leuk om erover heen te gaan. Als-ie dan goed valt, is dat heel lekker."

In de tweede helft zakte AZ langzaam weg en voelde Roda dat er iets te halen viel. "Ze gingen iets anders spelen. In het veld merk je wel dat het minder gaat. We moeten dan zorgen dat het verdedigend goed staat. Deze 2-2 is erg zuur."

