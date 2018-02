Deel dit artikel:











AFC geeft punt uit handen, de Dijk verliest van TEC Foto: Pro Shots/Remko Kool

AMSTERDAM - LIENDEN AFC heeft dure punten laten liggen tegen FC Lienden in de tweede divisie. De Amsterdammers kwamen op 1-2 in de tweede helft van het uitduel. Het werd gelijk en in de extra tijd werd ook het gelijkspel nog weggegeven: 3-2. De Dijk had tegen hekkensluiter TEC weinig kansen op de overwinning en verloor met 2-0. Dat is misschien niet verwonderlijk na de roerige weken die de club uit Amsterdam-Noord doormaakt.

FC Lienden – AFC 3-2

28’ 1-0 Donny van den Meiracker

40’ 1-1 Matthijs Jesse

68’ 1-2 Raily Ignacio

79’ 2-2 Nick Hak

93’ 3-2 Jawad Bellahsan Opstelling FC Lienden: Schimmel; Wilsterman, Balk, Broekhof, Elders; Intezar, Bendadi, v.Steen; Hak, v.d. Meiracker, Loukili

Opstelling AFC: Zonneveld; Willemsen, Rietveld, Jansen, v.d. Houten; Richard, Hoek, Kwee; v.d.Brink, Ignacio, Jesse Ondanks het verlies blijft AFC op de 18e plek staan met 18 punten uit 20 duels. FC Lienden profiteert en stijgt twee plekken naar achtste plaats op de ranglijst. Lees ook: Bentohami alweer weg bij De Dijk, Twisker blijft aan als hoofdtrainer TEC- De Dijk 2-0

1-0 Migiel Zeller

2-0 Wimilio Vink Opstelling TEC: v.d.Sman; Onyeike, Disveld, Zeller, Shakison; Vermeer, Kuiper, Vink, v.Gessel; Holder, Grot

Opstelling De Dijk: Pistoor; Schilder, Kuipers, Balen, Zwarthoed, Aamrani, Wiltenburg, Wouderberg, Tayeb, Westmaas, Raaijen De Dijk blijft ondanks het verlies 15e met 18 punten uit 19 duels. TEC laat door de winst de laatste plaats aan Achilles '29.