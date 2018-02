Beginnend automobiliste kruipt dronken achter het stuur 'om naar werk te gaan'

SCHAGERBRUG - Een 25-jarige vrouw kan haar recent behaalde rijbewijs alweer inleveren. De politie Schagen zette de beginnend bestuurster aan de kant vanwege haar 'opvallende rijstijl'. Ze bleek ruim negen keer meer alcohol in haar bloed te hebben dan is toegestaan.

De vrouw werd vanochtend om 09:00 uur gespot op de N245 in Schagerbrug. Bij het afnemen van de blaastest werd snel duidelijk dat ze te veel alcohol had genuttigd. Naar eigen zeggen had ze tot 03.00 uur gedronken, maar moest ze vanochtend wel werken dus zat er niks anders op dan achter het stuur te kruipen.

Haar rijbewijs is ze kwijt. Binnenkort moet de vrouw zich voor de rechter verantwoorden.