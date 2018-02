Deel dit artikel:











Politie doet oproep: "Medicijnen met spoed gezocht!" Foto: ANP Foto

SCHAGEN - De politie is dringend op zoek naar mensen die meer weten over de diefstal van medicijnen en schone injectienaalden aan het Seringenhof in Schagen. De geneesmiddelen werden daar vannacht uit een auto weggenomen.

"Medicijnen met spoed gezocht! Heeft u deze gevonden of weet u waar ze zijn neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de politie via 0900-8844", luidt de oproep op Twitter. Een politiewoordvoerder kan verder niet ingaan op de vraag om wat voor medicijnen het gaat. In de omgeving van Seringenhof is volgens de woordvoerder ook een Burgernetmelding verstuurd.