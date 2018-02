Buurtbewoners onder de indruk van 'waterballet' in Velsen-Noord: "Net een grote fontein"

VELSEN-NOORD - Bewoners van de Wijkeroogstraat in Velsen-Noord keken vanochtend raar op: een straal water schoot meters hoog de lucht in toen een hoofdwaterleiding spontaan brak. Los van de wateroverlast en de schade zijn de omwonenden ook onder de indruk. "Het was zo'n lawaai, het leek wel alsof er een vliegtuig naar beneden kwam."

Op beelden is te zien dat het water op volle kracht uit de grond spuit. "Ik heb het zien gebeuren", vertelt een buurtbewoner enthousiast. "Het was net een grote fontein, echt prachtig." Voor z'n buurvrouw was het iets minder leuk. "Ik was laat thuis, dus ik lag nog in bed. Toen belden mijn buren om te zeggen dat m'n tuin blank stond."

Marinus van Doesburg zat net 'lekker z'n bakkie thee te drinken' toen het water zo z'n tuin in kletterde. "Ik dacht: 'Mozes, wat gebeurt er nu!'", vertelt hij aan NH Nieuws. "In een mum van tijd stond hier zo vijftien tot twintig centimeter water."

Zonder water

Volgens het waterbedrijf PWN is een 'spontane buisbreuk' de oorzaak van de gesprongen leiding. Tot aan het eind van de middag zitten 30 tot 40 huishoudens zonder water, maar daar is niemand heel rouwig om. "Je kan jezelf niet eens wassen, maar dat vind ik niet zo erg", vertelt Marinus met een knipoog.

Een buurman is even naar de plaatselijke super gegaan voor de nodige flesjes water. "We kunnen wel voort met drinken hoor, dat is geen probleem." Een vrouwelijke bewoonster is vooral blij dat ze haar waterkoker nog niet had leeggegooid. "Ik kon gelukkig nog een kopje koffie zetten!"