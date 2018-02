Deel dit artikel:











Gevluchte Syrische beroemdheid leest voor in Amsterdam Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Gulnar Hajo schreef talloze kinderboeken en won meerdere prijzen: in haar vaderland Syrië is ze beroemd. In verband met de oorlog vluchtte zij enkele jaren geleden naar Amsterdam. Sindsdien probeert ze daar kinderen aan het lezen te krijgen.

Gulnar probeert kinderen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Onlangs deed zij dat in cultureel centrum Pages aan de Herengracht. Ze las daar voor uit eigen werk en sprak met kinderen over het leven in Amsterdam. Uniek

Gulnar noemt het een unieke kans om op deze manier in aanraking te komen met kinderen die nagenoeg overal vandaan komen. Ze is dan ook van plan nog meer bijeenkomsten te gaan organiseren om de verdraagzaamheid onder kinderen met een verschillende achtergrond te stimuleren. Deze reportage is gemaakt door de vluchtelingenredactie van NH Nieuws.