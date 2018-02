AZ swingt een uur, maar speelt met 2-2 gelijk tegen Roda JC

ALKMAAR - Een swingend AZ liet het publiek een uur lang genieten in het eigen stadion tegen Roda JC. Bij de rust leidde AZ met 2-1, maar het had veel meer kunnen en moeten zijn. Doordat werd verzuimd meer te scoren, kreeg AZ de rekening gepresenteerd in de tweede helft. Mede door verdedigingsfouten bij AZ eindigde de wedstrijd in 2-2. De doelpunten kwamen op naam van Patrick Banggaard (e.d.) en Frederik Midtsjø. Voor Roda scoorde Jorn Vancamp en Tsiy Ndenge.

De Alkmaarders toverden in de eerste helft de ene na de andere mooie combinatie uit de hoge hoed. Binnen tien minuten had het al 2-0 kunnen staan. Eerst schoot Mats Seuntjens vrij voor de keeper hoog over en kort daarna schoot Thomas Ouwejan net voorlangs. Roda JC was niet opgewassen tegen het hoge tempo van AZ en de vele kansen die de ploeg creëerde.

Eigen doelpunt Roda

Na dertien minuten spelen kwam AZ op 1-0. Een voorzet van Thomas Ouwejan werd door debutant Patrick Banggaard achter zijn eigen doelman gewerkt. AZ kreeg nog meer kansen, maar de eerste keer dat Roda in de buurt kwam van de goal van Marco Bizot was het raak. Roda-keeper Jurjus trapte de bal ver uit, die werd doorgekopt en kwam voor de voeten van Jorn Vancamp, die geheel tegen de verhoudingen in de 1-1 scoorde.

Eerste doelpunt Midtsjø

Keeper Jurjus kon in de 37e minuut een schot van Alireza Jahanbakhsh nog net wegstompen, waarna de bal voor de voeten van Frederik Midtsjø viel, die van afstand zijn eerste goal scoorde voor de Alkmaarders.

Zwak verdedigen AZ

Hoewel AZ ook in de tweede helft kansen bleef creëren, kreeg Roda aan de andere kant ook een paar goede kansen via Ngombo en Rosheuvel. Verdedigend kraakte AZ en doordat de ploeg van trainer John van den Brom in het eerste uur verzuimde de voorsprong uit te bouwen, kregen de Alkmaarders daar de rekening voor gepresenteerd. Met nog ruim een kwartier te spelen schoot Tsiy Ndenge via de paal de 2-2 achter keeper Bizot.

De grootste kans op de winst was zes minuten voor tijd voor Joris van Overeem, die de bal op het dak van het doel stifte. In de extra tijd schoot invaller Mihalik nog in het zijnet, maar de winnende treffer konden de Alkmaarders niet meer produceren.

AZ blijft derde

AZ laat door het verlies dure punten liggen in de jacht op Ajax. De Alkmaarders staan nog wel derde met 43 punten uit 21 duels. Ajax speelt later vanmiddag en kan bij winst op NAC uitlopen naar vijf punten voorsprong op AZ.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson (Van Rhijn/76), Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjø, Til, Koopmeiners (v.Overeem/81); Jahanbakhsh, Weghorst, Seuntjens (Mihalik/74).

Opstelling Roda JC: Jurjus; Dijkhuizen, Banggaard, Auassar, Vansteenkiste; Rosheuvel, Ndenge, Gustafson; Vancamp (El Makrini/57), Schahin (Ngombo/33) en Avdijaj (Milts/70)