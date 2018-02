Verdachten van geruchtmakende cokesmokkel voor de rechter

AMSTERDAM - Ruim 1.800 kilo cocaïne verstopt in een lading bananen: dat was de vangst van de politie toen ze eind 2016 een transport onderschepte bij een bedrijf in Medemblik. Direct werd een groot aantal verdachten opgepakt. Morgen moeten negen verdachten zich verantwoorden voor de rechter in Amsterdam.

Onderzoek leidde de Nederlandse recherche en de Belgische douane destijds naar de haven van Antwerpen, waar de drugs met een straatwaarde van ruim 55 miljoen euro tussen een lading bananen werd ontdekt. Nadat de cocaïne uit de lading was gehaald, werd de vracht doorgestuurd naar de oorspronkelijke eindbestemming in Medemblik. Daar werden vervolgens meerdere verdachten in de boeien geslagen.

Doos met cocaïne bij voedselbank

Bij de inbeslagname bleken de autoriteiten alleen niet heel zorgvuldig te werk te zijn gegaan. In januari vorig jaar, kort na de onderschepping, kreeg de voedselbank in Huizen een doos bananen binnen, waarin nog een kilo cocaïne bleek te zitten. De lading waar de drugs in verstopt zat, werd eerder aan NH Helpt de Voedselbank gedoneerd.

In een andere partij bananen, die verkocht was aan een groothandel in Polen, ontdekten medewerkers later ook nog een doorgeladen pistool.

De meeste verdachten zijn bekend in het criminele circuit. Ze zouden bovendien lid zijn van een drugskartel. Meerdere vuurwapens en voertuigen werden na de arrestaties door de politie in beslag genomen. De behandeling van de zaak gaat de hele week duren.