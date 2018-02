Seuntjens speelt bij AZ in plaats van Idrissi

ALKMAAR - De opstelling van AZ in de thuiswedstrijd tegen Roda JC kent maar één wijziging ten opzichte van de bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle (4-1 winst). Mats Seuntjens start als linksbuiten in de plaats van de niet wedstrijdfitte Oussama Idrissi.

De wedstrijd in het AFAS Stadion begint om 14.30 uur. De wedstrijd is live te volgen op de radio in NH Sport. Edward Dekker en Marijn Willems doen verslag.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjø, Til, Koopmeiners; Jahanbakhsh, Weghorst, Seuntjens.

Opstelling Roda JC: Jurjus; Dijkhuizen, Banggaard, Auassar, Vansteenkiste; Rosheuvel, Ndenge, Gustafson; Vancamp, Schahin en Avdijaj