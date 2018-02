Deel dit artikel:











Busje slaat over de kop en belandt in water Purmerend Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen

PURMEREND - Een wit busje is vanmiddag aan de Westerweg in Purmerend te water geraakt. Er zaten op dat moment twee mensen in de auto. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend.

Ooggetuigen melden aan NH Nieuws dat de twee inzittenden onderkoeld zijn geraakt en naar de naastgelegen golfbaan zijn gebracht.