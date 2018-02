Deel dit artikel:











Coentunnel weer open na ongeluk met paardentrailer Foto: Rijkswaterstaat

AMSTERDAM - De Coentunnel is aan het begin van de middag lange tijd afgesloten geweest in zuidelijke richting. Dat komt omdat er in de tunnel een ongeluk is gebeurd.

Door het ongeluk waren beide tunnelbuizen dicht, liet Rijkswaterstaat via Twitter weten. Inmiddels is de tunnel weer open. Op het filmpje dat voorbijrijder Robin van Zijl naar NH Nieuws heeft verstuurd, is goed te zien dat het gaat om een gekantelde paardentrailer. De VerkeersInformatieDienst VID adviseerde mensen om te rijden via de Zeeburgertunnel.