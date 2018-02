Witte Leeuwen: Pieter is supporter en huisfotograaf in één

DEN BOSCH - Hij volgt al tien jaar alle wedstrijden van de voetbalclub Telstar en dus was hij ook vrijdagavond in De Vliert, die avond het toneel voor de wedstrijd FC Den Bosch tegen Telstar. Pieter Hoogeveen uit Velserbroek mag zich als huisfotograaf een echte 'Witte Leeuw' noemen.

Hoogeveen is altijd makkelijk herkenbaar aan zijn fotocamera, die nooit ver bij hem vandaan is. Hij is de huisfotograaf van Telstar. Al tijdens de warming-up verstuurt hij foto's voor social media. Zodra er een doelpunt is gevallen of zich iets anders belangrijk voordoet tijdens de wedstrijden van Telstar, verstuurt hij zijn foto, die 'pr-man' Dennis Bliek even later op Twitter of Facebook plaatst.

Hij verblijft tijdens uitwedstrijden graag in het uitvak, want hij voelt zich meer supporter dan een fotograaf. Daarom wil hij ook uitbundig kunnen juichen als Telstar scoort of opzichtig balen als zijn club een tegengoal incasseert. "Als fotograaf langs de lijn gaat dat toch wat lastiger. Daarom sta ik het liefst tussen de fans."

Genieten van de successen

Dat er de laatste tijd flink wat te juichen valt, doet hem goed. Hij heeft mindere seizoenen meegemaakt. Juist daarom kan hij nu zo genieten van de goede resultaten. Echter, het is niet altijd feest. Vrijdagavond verloor Telstar: een tegenvaller. "Zeker als je weet hoe ze de laatste wedstrijden hebben gespeeld."

Maar vrijdag aanstaande heeft Telstar kans op een revanche: voor een vol stadion tegen Jong-Ajax. Uiteraard, hoe kan het anders, is Pieter daarbij. Mét camera.