NH Media drie jaar langer mediapartner van AZ

ALKMAAR - NH Media blijft de komende drie seizoenen mediapartner van AZ. Tot de zomer van 2021 zorgt de sportredactie van de omroep voor de videocontent van de Alkmaarders. Zondagmiddag tekenden NH Media en AZ daarvoor een nieuw contract. De omroep is al sinds de zomer van 2015 mediapartner van AZ.

NH Sport volgt AZ intensief voor, tijdens en na de wedstrijden en zorgt ervoor dat nieuws over de club zo snel mogelijk op alle kanalen van de omroep te zien en horen is (Facebook, Twitter, website, app, radio en televisie). AZ is blij met de videocontent die de sportredactie van NH Media maakt voor de social media-kanalen van de club.

"Betrouwbare partner"

Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, zegt daarover: "Met de ondersteuning van NH Media willen we aan onze doelstelling voldoen om met kwalitatieve videocontent aanwezig te zijn op onze social media-kanalen. NH Media is de afgelopen jaren een betrouwbare partner gebleken met wie we ook de komende seizoenen graag aan de slag gaan."

"AZ is een icoon"

"AZ is een icoon in Noord-Holland, een club die altijd meespeelt om de prijzen", zegt Paul van Gessel, algemeen directeur NH Media. "Een innovatieve club die oog heeft voor talent, getuige haar succesvolle jeugdopleiding. En met al die thema’s voelt NH Media zich sterk verbonden. Daarom is verlenging van dit partnership een logische stap."