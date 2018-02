Deel dit artikel:











Waterleiding springt en spuit water hoger dan de huizen: "Wat een lawaai!" Foto: Anja de Haan Foto: Tom van Doesburg Foto: Anja de Haan Foto: Tom van Doesburg

VELSEN-NOORD - Een hoofdwaterleiding aan de Wijkeroogstraat in Velsen-Noord is vanochtend gesprongen. Een straal water schoot meters hoog de lucht in. Buurtbewoner Marinus van Doesburg kreeg hierdoor een flinke lading water op zijn erf: "Op een gegeven moment stond er twintig centimeter water."

Marinus zat rustig de krant te lezen vanochtend, toen hij opeens veel lawaai hoorde. "Ik dacht er komt zeker een vliegtuig dat hier wil gaan landen, zo'n lawaai", vertelt Marinus aan NH Nieuws. Toen hij ging kijken waar geluid vandaan kwam, zag hij dat de veroorzaker water was dat op het dak van zijn schuurtje kletterde. "Ik kon op een gegeven moment niets meer zien, door al dat water op mijn raam." Schuurtje

Volgens Marinus is de straal op dit moment 'nog geen halve meter hoog', maar hij vraagt zich af of door het stortende water zijn schuurtje nog helemaal heel is. 'Spontane buisbreuk'

Volgens het waterbedrijf PWN is een 'spontane buisbreuk' de oorzaak van de gesprongen leiding. Er is een monteur ter plaatse en een hijskraan onderweg om de boel te repareren. Tot aan het eind van de middag zitten 30 tot 40 huishoudens zonder water.



De zoon van Marinus, Tom van Doesburg, en buurtbewoonster Anja de Haan maakte foto's en filmpjes van het hoogspuitende water.