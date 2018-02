LIVE NH Sport met AZ - Roda JC en Ajax - NAC Breda

AMSTERDAM - ALKMAAR AZ en Ajax komen vanmiddag in actie in de eredivisie. NH Sport is er van 14.00 tot 19.00 uur live bij op NH Radio.

AZ kan een drukke week succesvol afsluiten. Vorige week zondag wonnen de Alkmaarders op bezoek bij Willem II met 0-2 in de competitie, midweeks werd de halve finale van het bekertoernooi bereikt ten koste van PEC Zwolle en vandaag staat de thuiswedstrijd tegen Roda JC op het programma.

De nieuwe Tsjechische aanwinst Ondrej Mihalik begint op de bank, hij mocht deze week al twee keer invallen.

Het vertrouwen is groot bij de mannen van John van den Brom. Of dat zich opnieuw uitbetaalt in een overwinning, hoor je in NH Sport. AZ - Roda JC begint om 14.30 uur en Edward Dekker en Marijn Willems doen verslag.

Ajax

Wil Ajax in het spoor van koploper PSV blijven, dan moet er vandaag gewonnen worden van NAC Breda. De Amsterdammers staan met een wedstrijd minder gespeeld tien punten achter op PSV. De soap rond aanvaller Amin Younes lijkt ten einde, de Duitse international leek op weg naar Napoli, maar keerde toch weer terug in Amsterdam. Hij is in genade aangenomen door trainer Erik ten Hag.

Ajax - NAC begint om 16.45 uur. Sjors Blaauw is je wedstrijdcommentator.

Sportclub met ballen

Verslaggever Dennis Nieuwenhuis strijkt met zijn Sportclub met ballen neer in Hoorn bij Always Forward. In de vierde klasse C nemen ze het op tegen RKEDO. Dennis gaat op zoek naar de geheimen van de club en natuurlijk naar de lekkerste hapjes in de kantine.

Verder is verslaggever Samanta de Groot te vinden bij de Geluksroute in Haarlem, bellen we in de rubriek Hoe is het met? met voetbaltrainer Ron van der Gracht en hoor je natuurlijk het laatste nieuws uit de regio en het weerbericht met Jules Geirnaert. Presentator Rob Wtenweerde heeft lekkere muziek bij zich. NH Sport is er vanmiddag van 14.00 tot 19.00 uur op NH Radio.