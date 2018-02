Vandaag zoektocht naar de vermiste Fiona (43) bij camping Bakkum

CASTRICUM - Ongeveer honderd mensen zoeken vandaag in de omgeving van camping Bakkum in Castricum opnieuw naar de vermiste, 43-jarige Fiona. De vrouw uit Emmen is sinds 19 december vermist. Haar telefoon heeft voor het laatst een signaal afgegeven in de buurt van de camping, waar op dit moment gezocht wordt.

Gisteravond was er ook aandacht voor de vermissing in een uitzending van het SBS-programma Hart van Nederland. Hierin verzocht de politie 'nadrukkelijk' om vandaag niet te komen helpen zoeken. Op deze manier kunnen 'de professionals hun werk doen'.

Er zoeken vandaag vijftig veteranen mee, die ervaring hebben en weten waar en hoe er efficiënt gezocht kan worden.

Fiona is voor het laatst gezien op dinsdag 19 december, toen ze een klooster in Heiloo verliet. De dag daarvoor was ze aangekomen voor een retraite van tien dagen. Ze zou op 29 december weer thuis komen, maar is daar nooit gearriveerd.

Signalement

Fiona is 1.55 meter, heeft blauwe ogen en donkerbruin haar, kort en krullend. Ze heeft een tenger postuur. Ze was waarschijnlijk gekleed in een blauw/witte rok, een blauwe trui en witte gympen. Ze is slecht ter been door de zeldzame botziekte melorheostosis en loopt daarom waarschijnlijk met een stok. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.