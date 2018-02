Deel dit artikel:











NH Leeft: Live bij de vogelbeurs in Heemskerk, carnaval in Sint Maarten en een fototentoonstelling in Hilversum Foto: NH Leeft

NOORD-HOLLAND - NH Leeft is vandaag weer bij drie mooie evenementen in onze provincie: op locatie doen we live verslag van de vogelbeurs in Heemskerk. Vanmiddag zijn we ook bij de meest noordelijke carnavalsoptocht van onze provincie, in Sint Maarten. De dag wordt afgesloten in Hilversum, waar vandaag de tentoonstelling van de winnende foto's van de Zilveren Camera 2018 wordt geopend.

Rond de klok van 11.00 uur starten we bij de vogelbeurs in Heemskerk. Vogelliefhebbers uit de hele provincie komen hier bijeen om vogels te kopen of te verkopen. Van de vele kleuren vogeltjes gaan we dan door naar Sint Maarten, waar er vermoedelijk ook veel kleur in de kostuums te ontdekken is. Daar start namelijk de meest noordelijke en tevens de eerste carnavalsoptocht van de provincie. Tegen 13.30 uur zijn we ook hier live bij. De dag wordt afgesloten in Museum Hilversum. Meer dan een maand lang zijn de mooiste nieuwsfoto's van 2018 daar te zien in een speciale tentoonstelling. Vanaf 16.00 uur kun je via NH Leeft vanuit je luie stoel een kijkje nemen in het museum. De uitzendingen van NH Leeft zijn live te volgen via deze Facebookpagina.