Mihalik: "Dat is een enorme motivatie voor mij"

ZAANSTAD - Ondrej Mihalik heeft een bijzondere week achter de rug. De nieuwste aanwinst van AZ maakte de stap van het Tsjechische Jablonec naar AZ en viel al twee keer in. "Het is een grote stap voor mij."

"Mijn droom was om te voetballen buiten Tsjechie. Toen AZ mij de kans bood, ging ik daar graag op in. Vervolgens pakte ik mijn tas, ging naar het vliegveld en vloog naar Nederland."

In Tilburg vorige week maakte Mihalik zijn debuut in het betaalde voetbal. Hij viel twaalf minuten voor tijd in tegen Willem II. "Het was fantastisch. Tijdens mijn eerste officiele wedstrijd krijg ik gelijk de kans. We wonnen de wedstrijd. Het was een ongelofelijk debuut voor mij." Ook afgelopen woensdag viel de Tsjech in tegen PEC Zwolle in de kwartfinale van het bekertoernooi.

"Ik ben een goede afmaker en ik ben vrij snel." Aldus Mihalik over zijn belangrijkste kwaliteiten. De 20-jarige aanvaller kan op meerdere posities uit de voeten in de voorhoede, maar zijn voorkeur ligt in de spits. Daar is topscoorder Wout Weghorst zijn belangrijkste concurrent. "Wout is een goede speler met acht goals in de competitie. Dat is een enorme motivatie voor mij. Ik ga harder trainen dan Wout, want ik wil graag in de basis staan."

Zondagmiddag speelt AZ met Mihalik op de bank tegen Roda JC. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.