HEERHUGOWAARD - Twee auto's die geparkeerd stonden aan de Steigerdijk in Heerhugowaard zijn afgelopen nacht door een brand verwoest. Het gaat vermoedelijk om een brandstichting.

Rond 02.15 uur werd de brand ontdekt.

De brandweer was snel ter plaatste om het vuur te doven. De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben rond deze tijd op de Steigerdijk, kunnen contact opnemen via: 0900-8844.