Blauw-Wit in slotfase langs DOS '46

AMSTERDAM - Dankzij een sterk einde heeft Blauw-Wit Amsterdam gewonnen van DOS '46. In de Blauw-Withal werd het 29-26 voor de Noord-Hollandse korfballers.

Het begin van Blauw-Wit was sterk. Na ruim een kwartier was de marge drie punten: 11-8. Vanaf dat moment namen de gasten uit Nijeveen de regie over. Halverwege was het dan ook 15-16.

DOS '46 zette aan het begin van de tweede helft door. Het verschil werd drie punten, waardoor de Amsterdammers uit een ander vaatje moesten tappen. Dat lukte, want niet eens tien minuten later stond het alweer 20-20.

In de spannende slotfase trok Blauw-Wit aan het langste eind. Vanaf 26-26 scoorden Mark Broere (2x) en Peter Scheek, terwijl de bezoekers de bal niet meer in korf kregen: 29-26.

Dankzij de zege heeft de ploeg van Barry Schep de derde plaats steviger in handen. Aan het einde van de korfbal league plaatst de top vier zich voor de play-offs.