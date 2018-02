VOC Amsterdam delft onderspit in handbaltopper

AMSTERDAM - De handbalsters van VOC Amsterdam hebben de eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. In de hoofdstad was titelconcurrent Dalfsen net te sterk: 28-30.

In de eerste helft ging het gelijk op. Dalfsen had even een voordeel van twee goals, maar VOC herstelde dat snel. Vanaf 7-7 werd er steeds om en om gescoord. Dat resulteerde in een 14-14 ruststand.

Direct na rust nam Dalfsen een voorsprong van drie punten. Dat gat gaven de bezoekers niet meer weg, waardoor er uiteindelijk 28-30 op het scorebord stond.

Topscorer van het duel werd Dione Housheer. De VOC-speelster maakte veertien treffers en was daarmee verantwoordelijk voor de helft van de thuisdoelpunten. Larissa Nusser was met negen goals het meest op schot namens Dalfsen.

Eerder dit seizoen versloeg Dalfsen VOC ook al in de strijd om de Supercup. Op de ranglijst heeft koploper VOC nog altijd een voordeel van één punt.

Een samenvatting van de wedstrijd volgt later.