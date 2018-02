Samenvatting: VOC Amsterdam delft onderspit in handbaltopper tegen Dalfsen

AMSTERDAM - De handbalsters van VOC Amsterdam hebben de eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. In de hoofdstad was titelconcurrent Dalfsen net te sterk: 28-30.

In de eerste helft ging het gelijk op. Dalfsen had even een voordeel van twee goals, maar VOC herstelde dat snel. Vanaf 7-7 werd er steeds om en om gescoord. Dat resulteerde in een 14-14 ruststand.

"Verliezen is nooit leuk"

Direct na rust nam Dalfsen een voorsprong van drie punten. VOC kwam nog terug van 16-19 tot 20-20, maar een tweede tussensprint van de bezoekers was VOC te machtig. "Verliezen is nooit leuk", zei VOC-trainer Ricardo Clarijs na afloop. "Maar we moeten er vooral van leren. Het leek er op alsof Dalfsen vanavond liever wilde winnen. Dat moeten we onszelf aantrekken."

Dione Housheer topscorer

Topscorer van het duel werd Dione Housheer. De VOC-speelster maakte veertien treffers en was daarmee verantwoordelijk voor de helft van de VOC-doelpunten. Veel waarde hechtte ze daar niet aan: "Het is leuk. De penalty's tellen daarin natuurlijk ook mee. Maar ik had liever minder doelpunten gemaakt en wel de overwinning gehad." Larissa Nusser was met negen goals het meest op schot namens Dalfsen.

Eerder dit seizoen versloeg Dalfsen VOC ook al in de strijd om de Supercup. Op de ranglijst heeft koploper VOC nog altijd een voordeel van één punt. De nummers één tot en met zes plaatsen zich voor de play-offs om de landstitel. De eerste twee ploegen zijn automatisch geplaatst voor de tweede ronde.