Deel dit artikel:











Pony Iris regelmatig aan de wandel door Egmond aan Zee: "Iedereen is gek op haar" Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

EGMOND AAN ZEE - Troetelpony Iris is een echte doerak. Ze mag van haar eigenaar in het weekend loslopen in de duinen van Egmond aan Zee. Soms lukt het haar te ontsnappen en vervolgens rond te dwalen door de woonwijken. En dat zorgt voor veel blije gezichten in het dorp.

Voor veel buurtbewoners is een loslopende pony in hun wijk niet eens zo'n gek gezicht meer. Zij groeten Iris als ze in de woonwijken op bezoek is. Als ze weer eens ontsnapt is en wordt gespot, dan wordt eigenaar John Heilig op de hoogte gesteld en die komt haar dan weer ophalen. "Iedereen is gek op Iris", vertelt John. Oude dame

"Ze is al dertig jaar, een echte oude dame dus", legt John uit. "En ze trekt nog dagelijks de stoute schoenen aan om iedereen in het dorp gedag zeggen."