Inwoners Alkmaar boos om verdwijnen buslijn: "Dan kom ik nergens meer!"

ALKMAAR - Buslijn 5 dreigt in juli te verdwijnen uit Alkmaar. Veel ouderen in de wijk De Hoef zijn afhankelijk van de bus om bij het ziekenhuis te komen, maar moeten straks waarschijnlijk langer reizen.

"Volgens mij is het spel nu al gespeeld en gaat de lijn definitief weg", zegt Arie van Westerop, die afgelopen week inspraak heeft gedaan bij de gemeenteraad. Ook is hij op gesprek geweest bij de wethouder maar Arie heeft er een hard hoofd in: "Het zou schitterend zijn als het teruggedraaid wordt, maar ik geloof het niet."

Overstappen

Vooral voor ouderen wordt het omslachtig. Zij kunnen straks niet rechtstreeks naar het ziekenhuis, maar zouden moeten overstappen op het station. "Voor veel ouderen die losse kaartjes kopen, wordt het ritje daarom ook dubbel zo duur", legt Van Westerop uit.

Wethouder Nagengast laat weten in een reactie aan NH Nieuws weten dat het college binnenkort met een reactie komt.