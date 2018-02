'Fenomenaal bezoek' van Amerikaanse burgemeester Harlem aan 'ons' Haarlem

HAARLEM - De president van onder meer Harlem (New York) komt superlatieven te kort om haar eerste bezoek aan zusterstad Haarlem te beschrijven. "Fantastische stad", zegt de New Yorkse Gale Brewer. "En ik geniet volop van het eten, de heerlijke koffie en de heerlijke sapjes."

Sinds vorig jaar werken Haarlem en Harlem samen. Uiteraard vanwege de historie die de twee plaatsen bindt. Harlem werd vernoemd naar Haarlem toen New York nog New Amsterdam heette.

Een Haarlemse delegatie was vorig jaar in de Big Apple. Nu is een klein groepje dit weekeinde in Haarlem. Vrijdag bezocht Brewer het Frans Hals Museum en was ze 's avonds eregast in de Stadsschouwburg bij een voorstelling over The Beatles. Ook ontmoette ze ondernemers en at ze in de Jopenkerk.

Volkslied op het orgel

Zaterdag keek ze haar ogen uit in Teylers Museum, waar ze onder meer de beroemde Elektriseermachine aan het werk zag. De dag begon met een bezoek aan het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf MSD.

Stadsorganist Anton Pauw verraste Brewer met het spelen van het volkslied van Amerika op het beroemde Müllerorgel in de Grote of Sint Bavokerk. Ook nam hij de New Yorkse mee naar boven om haar het enorme orgel te laten zien.

Bruggen slaan

Brewer heeft de hele dag 'o my goodness' geroepen bij alles wat haar werd voorgeschoteld. Zij wil dan ook zeker terugkomen in Haarlem. "Maar eerst gaan we zorgen dat Haarlem en Haarlem gaan samenwerken. De musea en op het vlak van hoger onderwijs willen we bruggen gaan slaan."