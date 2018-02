Woningnood uit de weg door zelfbouw: 'Cool om je eigen paleis te bouwen'

ZAANDAM - In onze provincie worden er weer volop woningen gebouwd. Ook zelfbouwers dragen een steentje bij. De nieuwe bewoners op de Zaanse Eilanden zijn druk bezig met het bouwen van hun eigen onderkomen: "Dit is heel cool, je kunt gewoon je eigen droomhuis bouwen."

Er is krapte op de woningmarkt, maar het aantal woningen dat jaarlijks wordt opgeleverd neemt weer toe. Amsterdam is koploper met bijna 5000 woningen in 2017 en Zaanstad staat op nummer vijf met 399 woningen. De grote vraag is: is het genoeg?



Achterstand

Volgens bouwadviseur Jos Feijtel niet. "We hebben in Nederland een achterstand van 200.000 woningen. Nu bouwen we jaarlijks zo'n 55.000 woningen, maar dat zouden er 70.000 of 80.000 moeten zijn om bij te blijven en nog meer om de achterstand weg te werken."

Lees ook: Aantal nieuwbouwwoningen stijgt flink: Amsterdam koploper



Feijtel ziet een taak voor Noord-Holland: "Er moeten veel meer locaties beschikbaar komen en we moeten veel harder gaan bouwen".



Wie in elk geval al hard bouwen zijn de nieuwe bewoners op de Zaanse Eilanden. Kayleigh Kef en Erwin Huinen bouwen hier zelf hun eigen huis. Erwin: "Je hebt er wel een lange adem voor nodig, maar het is heel cool om je eigen paleis te bouwen."



Kind in zicht

Het stel is al sinds 2015 bezig, maar begint nu haast te krijgen. Ze verwachten namelijk een kind. Kayleigh geeft een rondleiding door het huis dat nog verre van af is: "Hier komt de kinderkamer. Ik ben in juni uitgerekend, dus we hopen voor die tijd te verhuizen."



De zussen Nursen en Fazilet wonen in dezelfde straat; hun huizen zijn al af. Nursen: "Links en recht van ons wordt er nog gebouwd. Iedereen kent elkaar al, dus het wordt hier steeds gezelliger."



Vinexwijken

Zelfbouwen is volgens Jos Feijtel niet de oplossing voor het woningtekort. "De cijfers liggen al jaren rond de 15%, al lijkt het de laatste twee jaar wel populairder te worden."



Volgens hem is er nog meer nodig om de woningmarkt weer gezond te maken. Feijtel: "Overheden en bouwers moeten meer samenwerken. En het woningtekort kunnen we niet alleen binnenstedelijk oplossen, we moeten meer in buitengebieden gaan bouwen."



Nog meer vinexwijken dus? "Ik zie niet in waarom niet. We moeten wel bedenken wat beter kan, maar uit onderzoek blijkt dat mensen in vinexwijken erg gelukkig zijn."