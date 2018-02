Deel dit artikel:











Dieven slaan en bijten winkelpersoneel in Hoofddorp Foto: Shutterstock

HOOFDDORP - Twee dieven in Hoofddorp sloegen vanmiddag hun slag bij kledingwinkels in Centrum de Vier Meren. Ze hielden het niet bij diefstal, want het duo mishandelde het winkelpersoneel door ze te slaan en te bijten.

Na de mishandeling wisten ze er vandoor te gaan, maar door oplettende getuigen konden de dieven even later in de omgeving worden aangehouden door de politie. Ze zijn overgebracht naar het cellencomplex in Haarlem voor nader onderzoek. Het duo maakte gebruik van een zogeheten geprepareerde tas. Een detectiepoortje kan bij zo'n tas niet waarnemen of er gestolen spullen in zitten en gaat dus ook niet af.