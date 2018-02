Deel dit artikel:











Persoonlijk record voor Nadine Visser Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

HOORN - KARSLRUHE Nadine Visser heeft een persoonlijk record gelopen op de 60 meter horden. De Hoornse snelde in Karlsruhe naar 7,91 in de series. In Amsterdam liep Janice Babel de limiet op de 60 meter.

De hordeloopster verbeterde haar persoonlijk record met 0,01. Visser kwam daarmee weer een stapje dichterbij het Nederlands indoorrecord van Marjan Olyslager, dat sinds 1989 op 7,89 staat. Zaterdagavond staat de finale nog op het programma bij de wedstrijd van de World Indoor Tour. Visser liep vorige week in haar eerste race van het seizoen al meteen onder de limiet voor de WK indoor in Birmingham. De 22-jarige Noord-Hollandse dook in Berlijn met 7,98 ruim onder de limiet (8,14). Janice Babel

Ook in Amsterdam was er Noord-Hollands succes. Babel liep op de 60 meter de limiet voor de WK. De atlete van Phanos kwam precies op de limiettijd over de finish: 7,30. Het is echter allerminst zeker dat Babel ook naar Birmingham gaat, want Nederland mag maar twee vrouwen afvaardigen. Eerder liepen teamgenoten Jamile Samuel en Madiea Ghafoor al de limiet. De WK Indoor zijn van 2 tot en met 4 maart.