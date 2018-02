Schagen 'nagelt horecazaken aan de schandpaal' die alcohol aan minderjarigen verkochten

SCHAGEN - De gemeente Schagen heeft een lijst gepubliceerd waarin staat of horecagelegenheden alcohol hebben geschonken aan minderjarigen. Daaruit blijkt dat 34 van de 48 geteste zaken de regels op dat moment niet naleefden. De gemeente noemt het 'schrikbarende cijfers', maar de betreffende horecatenten zijn vooral boos dat ze publiekelijk aan de schandpaal worden genageld. "Belachelijk dat deze lijst is gepubliceerd."

Het onderzoek van de gemeente was onderdeel van de Jongvolwassenen-monitor, waarin een beeld wordt gegeven over het welzijn van de inwoners. Een aantal maanden geleden werden de horecagelegenheden in het geheim getest om te kijken of ze alcohol aan iemand onder de achttien jaar zouden schenken.

Lees ook: Leeftijdscontroles makkelijk te omzeilen: jongere komt met gemak aan alcohol

Café de Buuren uit Burgerbrug is één van de zaken die op de bewuste avond 'de mist inging'. "Dat is misschien op een onbewaakt moment geweest, maar dat staat zeker niet voor hoe wij hier werken", aldus de eigenaar. "We zijn een klein dorp, dus je kan alle deuren langs en dan zal iedereen vertellen dat wij een strikt alcoholbeleid hebben. Belachelijk dus deze lijst is gepubliceerd."

'Publicatie is te laat'

Ook Wouter Hartman, eigenaar van café 't Heremetijdje in Schagen, is gefrustreerd over de gang van zaken. "Ik ga m'n beleid nu niet ineens aanpassen, want ik controleer altijd. Soms slipt het er doorheen, want handhaving is lastig als er 450 man in je café staat. Ik baal ervan dat de gemeente dit zo heeft aangepakt."

De horecatenten vinden vooral dat de gemeente de lijst te laat heeft gepubliceerd. "Deze test is maanden geleden uitgevoerd. Waarom zijn we toen niet meteen gebeld?", aldus Hartman. "Nu kan ik niet meer achterhalen wat er die avond precies is gebeurd."

Positief

De zaken die positief uit het onderzoek kwamen, zijn eveneens niet allemaal blij met de lijst. "Het is fijn dat wij er goed uit zijn gekomen, maar elke situatie is anders", vertelt Manon van Hurck van De Jonge Prins in 't Zand. "Ik vind het een goede kwestie om aan het licht te brengen, maar het is wel een schandpaal."

Lees ook: Gevolgen alcoholgebruik bij kinderen niet te overzien: "Verslaving was een hel"

De horecaonderneemster hoopt dat het onderzoek een eyeopener kan zijn voor de negatief geteste zaken. "Wellicht is het voor hen ook een moment om kritisch naar zichzelf te gaan kijken, om te checken wat er beter kan. De 18+-regel is er namelijk al een tijdje."

Verantwoordelijkheid

De gemeente laat in een verklaring weten dat ze binnenkort de zaken gaan benaderen. Ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en moeten de regels per direct in praktijk gaan brengen. "Dan kan deze verkeerde gang van zaken stoppen."