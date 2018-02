Ook Rotterdam is te sterk voor Apollo Amsterdam

AMSTERDAM - Het is Apollo Amsterdam niet gelukt te winnen van Rotterdam Basketbal. Na een spannende wedstrijd verloor de thuisploeg met zeven punten verschil: 84-91.

In het eerste kwart sloeg Rotterdam al een gat. Na tien minuten stond er 14-22 op het scorebord. Daarna kwam Apollo beter in de wedstrijd. Halverwege was het verschil drie (41-44) en na het derde kwart nog maar één punt: 66-67.

De comeback werd echter niet compleet, omdat Rotterdam in de slotfase orde op zaken stelde. Uiteindelijk was het verschil zeven punten aan het einde van de wedstrijd.

Het is de dertiende nederlaag in de laatste veertien wedstrijden voor de Amsterdammers. Desondanks staan er nog twee clubs onder Apollo op de ranglijst.