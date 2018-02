Deel dit artikel:











Man valt van balkon in Hilversumse villa Foto: Caspar Huurdeman Foto: Caspar Huurdeman

HILVERSUM - Een man is vanmiddag van een balkon in Hilversum gevallen. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De man stond rond 14.00 uur op het balkon van een villa aan de Hollandselaan, toen hij door het mogelijk verrotte balkonhek viel en in de tuin van het pand terecht kwam. Volgens een woordvoerder van de politie zou het niet gaan om de bewoner van het huis. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.