'Pornodansers' in Cambodja moeten ruim 31.000 euro betalen voor vrijlating

HAARLEM - De tien toeristen die zich schuldig maakten aan een 'pornodans' in Cambodja kunnen vrijkomen als ze 40.000 dollar betalen, wat neerkomt op ruim 31.000 euro. De families van de groep, waar ook de 22-jarige Haarlemmer Job van der W. in zit, noemen het bedrag 'afpersing'.

De toeristen hebben zich volgens Cambodja schuldig gemaakt aan 'pornografisch dansen' bij het heiligdom Angkor Wat in Siem Reap. Op internet verschenen foto's waarop te zien is dat de jongeren een drankspelletje deden. Tijdens het spel moesten mannelijke en vrouwelijke spelers op elkaar gaan liggen.

Volgens het Britse Sky News zou een gedeelte van de groep ook een bekentenis kunnen afleggen. Dan vervalt het geldbedrag, maar moeten de toeristen zes weken in de cel doorbrengen. Een betrokkenene meldt dat de families zich enorm veel zorgen maken. "Deze mensen hebben niks verkeerd gedaan en er is geen duidelijk bewijs voor hun 'daden'. En nu dit geldbedrag? Dit is pure corruptie."

Bovendien vraagt de familie zich af of de aanklachten wel vervallen als ze betalen. De angst bestaat dat de Cambodjaanse regering wellicht later weer om zo'n geldbedrag gaat vragen.