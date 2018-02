Sportclub met ballen naar Always Forward

HOORN - Always Forward. Dat is de club die onze reizende reporter Dennis Nieuwenhuis zondag voor 'Sportclub met ballen' bezoekt. En natuurlijk neemt Dennis zijn keurmerk-stickers mee naar West-Friesland.

Het eerste elftal van de voetbalclub uit Hoorn speelt in de vierde klasse C. Met negentien punten uit tien duels draait de ploeg van trainer Yotti Papamelodias mee in de subtop. Tegenstander RKEDO zijn op papier te pakken, want voetbalden in elf wedstrijden slechts negen punten bij elkaar. Papamelodias is bij Always Forward opgeklommen van jeugdtrainer tot hoofdcoach. Vanzelfsprekend gaat Dennis op zoek naar zijn verhaal.

In de uitzending komen ook Eric Schipp en Jan Zunnebeld voorbij. Allebei hebben ze ontelbaar veel uren in hun club gestoken. Zunnebeld onder meer als materiaalman en groepsleider bij Onder 19. Schipp is al drie decennia de kantinebaas. Dennis kennende verleent hij zijn 'Sportclub met ballen-keurmerk' pas nadat de keuken grondig is geïnspecteerd.