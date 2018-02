Heilooërs doen mee aan barrelrally voor goed doel: "Lepeltje-lepeltje achterin de auto"

HEILOO - Vrienden Ruud Bruin en Leo Erkamp uit Heiloo doen mee aan de Carbage Run. Ze rijden komende week met een oud barrel ruim 2500 kilometer dwars door Oost-Europa. Behalve voor de uitdaging, willen ze hiermee geld ophalen voor een stichting die kinderen met een beperking ondersteunt.

Leo Erkamp en Ruud Bruin hebben er zin in. "We vertrekken maandag vanuit München en hopen vrijdag te finishen in Bratislava." Onderweg moeten de vrienden opdrachten uitvoeren. "Dat kunnen hele gekke dingen zijn. Vorig jaar moesten ze ergens een Ikea-pak zien te regelen. Ook moesten ze proberen op de landelijke televisie te komen met de auto." Wat ze deze editie te wachten staat, weten ze niet.

De Carbage Run is een rally voor barrels die niet meer dan 500 euro hebben gekost. Ruud en Leo hebben een oude Ford op de kop getikt waar een hoop mis mee was. Ruud: "De tank was lek, de vering stuk, de balken verrot, gaten in de uitlaat, ga zo maar door. We hebben alles kunnen repareren zodat de auto maandag hopelijk goedgekeurd wordt om mee te mogen doen."

"We hopen dat 'ie het blijft doen. En mochten we pech krijgen onderweg, dan kunnen we lekker knus achterin liggen", lacht Ruud. "Lepeltje-lepeltje", vult Leo aan. "Ach, dat hebben hebben we er wel voor over."

Leo vindt de rally een interessante uitdaging. "Voor ons extra speciaal omdat we er een goed doel aan verbonden hebben: de Vrienden van de Vijfhoek." De stichting uit Heiloo steunt kinderen met een beperking en hun familie. "We hebben al ruim 5.000 euro binnen via onze sponsors." Die sponsoren vinden hun naam terug op de bestickerde auto.

Vandaag werden de mannen uitgezwaaid door de Vrienden van de Vijfhoek. Maandagochtend is de start in Duitsland. Ruud en Leo zijn te steunen via hun website.