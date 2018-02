Deel dit artikel:











'Zeebonk' Dennis van KNRM: "Een eer om mensen te kunnen redden" Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

WIJK AAN ZEE - Mensen in nood helpen. Een roeping die schipper Dennis Schuijt van KNRM reddingboot De Donateur past als een jas en al 23 jaar met veel bevlogenheid uitvoert. "Het is het mooiste wat er is."

Voor Schuijt begon het toen hij als kleine jongen in het kustdorp de reddingsboot zag uitvaren. "Dat vond ik bijzonder om te zien: hoe die mensen met eigen risico de zee op gingen om mensen te redden", blikt Schuijt terug. "Dat wilde ik ook en mijn vader trok me dan steevast vanuit huis mee om te gaan kijken", aldus Schuijt tegen NH Nieuws. Vanaf zijn negende levensjaar werkt hij zich via de reddingsbrigade op, waarvan de laatste 23 jaar als schipper voor de KNRM. Het resultaat: meer dan 250 hulpacties, waarin hij 307 mensen en 4 dieren veilig aan wal brengt. Zijn belangrijkste drijfveer is altijd het 'teamgevoel' geweest. Een kleine familie die veel bij elkaar komt en tot uitersten wordt gedreven als de pager gaat. Het vraagt tegelijkertijd ook veel offers. "Er komen hier geen mensen voor het geld, maar alleen voor de eer om mensen te komen redden." Hij vervolgt: "Dat is waar we het voor doen. Dat zorgt er dan ook voor dat deze 'baan' zo mooi is." Buitenland

Schuijt gaat de komende jaren voor zijn werk naar Singapore. Van een afscheid wil hij vanwege zijn liefde voor de KNRM dan ook niets weten. "Mocht die kans zich weer voordoen: wie weet kom ik weer terug."