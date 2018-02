Deel dit artikel:











LIVE: NH Leeft bij het golfsurfen, de kostuumverkoop van de Opera en poppodium P60 Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - NH Leeft luidt het weekend vandaag weer in met drie mooie evenementen in onze provincie. We beginnen met een golfsurfwedstrijd in Zandvoort, gaan daarna naar de kostuumverkoop van de Nationale Opera en sluiten af bij het poppodium P60.

Dat alles is vanaf 10.30 uur live te volgen op de Facebookpagina van NH Leeft. We beginnen dan met de New Years Surf in Zandvoort. Het klinkt misschien een beetje laat voor een nieuwjaarsbijeenkomst, maar dat is omdat de organisatie wilde wachten op het perfecte weer om de eerste golfsurfwedstrijd van het jaar te houden. Rond 13.30 uur gaan we verder bij de kostuumverkoop van de Nationale Opera. De opslag van het theater raakte langzaam vol met prachtige kostuums en daarom worden ze verkocht. We sluiten de dag af bij het Amstelveense poppodium P60. Daar kunnen we vanaf 15.30 uur zien hoe het eruit ziet als er eens géén optreden wordt gehouden. Medewerkers en vrijwilligers nemen ons mee.