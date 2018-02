Deel dit artikel:











Politie pakt rijbewijs af van dronken hardrijdster Foto: Politie Den Helder

DEN HELDER - De politie in Den Helder heeft het rijbewijs van een 34-jarige vrouw afgepakt omdat ze te veel alcohol had gedronken en met ruim 90 kilometer per uur door de bebouwde kom reed.

Agenten zagen de vrouw rond 1.45 uur rijden. Volgens de politie reed ze meerdere keren op de andere weghelft en ze raakte de stoep bijna. Na enige tijd kon de politie de vrouw met haar auto aan de kant zetten. Ze blies 595 UGL. Boetes worden doorgaans toegekend vanaf 0,5 promille alcohol, wat overeen komt met 220 UGL.