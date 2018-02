Deel dit artikel:











19-jarige man gewond bij steekpartij in Anna Paulowna Foto: TelemediaBV

ANNA PAULOWNA - Bij een ruzie op de Stationsweg in Anna Paulowna is vannacht een 19-jarige man uit Wieringerwaard gewond geraakt. Hij was gestoken met een scherp voorwerp. Met de ambulance is hij naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.

Twee andere mannen van 21 en 18 jaar uit Oudesluis en Barsingerhorn raakten lichtgewond. Ze zijn voor controle naar de huisartsenpost gegaan. Beveiligers van een café hebben een jongen van 15 uit Anna Paulowna staande gehouden. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.