Misha Salden loopt niet te hard van stapel Foto: Pro Shots / Remko Kool

VOLENDAM - De overwinning van FC Volendam op Fortuna Sittard was erg knap. Toch liep trainer Misha Salden nog niet de polonaise. "We willen iets dit seizoen en we hebben nog niets."

FC Volendam klom door de zege naar plek veertien. In de derde periode heeft het alle drie wedstrijden gewonnen. "Bloemen zijn aan er pas aan de finish." Wel erkende de trainer dat zijn ploeg bezig is met een goede reeks. Uit de laatste negen duels pakte het 22 punten. Het meest van alle teams in de Jupiler League. "Dat staat ook. Daar moeten we blij mee zijn en trots op zijn. Maar ik ben ook realistisch. We hebben vooraf dit seizoen geroepen en dat is nog ver weg."