Dennis Kaars: "Het is Hollywood aan De Dijk"

MONNICKENDAM - DEN BOSCH Voormalig De Dijk-spits Dennis Kaars scoorde vrijdagavond voor FC Den Bosch het winnende doelpunt tegen Telstar. Opvallend genoeg was hij in Velsen-Zuid ook al trefzeker en dat terwijl zijn teller dit seizoen pas op zes staat.

Kaars maakte dit seizoen op 29-jarige leeftijd zijn debuut in het profvoetbal. Hij begon als basisspeler, raakte zijn plek kwijt, maar is na de winterstop weer de eerste keus van trainer Wil Boessen. "Het bevalt echt super", zegt de Monnickendammer glunderend na de 3-2 zege op Telstar. "Ik ben ontzettend blij dat ik dit nog mag meemaken."

'Hollywood aan De Dijk'

De ontwikkelingen bij zijn oude amateurclub in Amsterdam-Noord volgt hij van een afstandje. "Ik vind het triest voor De Dijk en voor de jongens die daar zitten. Het is Hollywood aan De Dijk. Zonde, maar dat zie je vaak bij clubs met grote sponsors."

Pinguïns

Kaars beleefde vrijdag een mooie avond met Den Bosch dat voor het eerst sinds 1 december weer een keer won. De stemming was sowieso al feestelijk in het stadion door de aanwezigheid van carnavalsvereniging 'Lopes te Voet' met hun muziekinstrumenten. Volgende week barst het carnaval in alle hevigheid lost. Kaars: "Traditioneel gaat het team verkleed in hetzelfde kostuum. Onze aanvoerder Niek Vossebelt heeft wat geregeld, maar wat is nog geheim. Vorig jaar waren ze als pinguïns verkleed. Ik ben benieuw en ga zeker nog even de stad in, ja."