Rode kaart Telstar-verdediger Van Iperen 'oliedom'

VELSEN-ZUID - DEN BOSCH "Oliedom", vatte Telstar-trainer Mike Snoei de tweede gele en dus rode kaart van Donny van Iperen samen. De overtreding die hij in de 62e minuut op het middenveld bij de zijlijn maakte, kostte Telstar de wedstrijd. "Ik heb een preek van de trainer gekregen. Terecht. Ik benadeel het team", trok de verdediger na afloop het boetekleed aan.

Op het moment dat Van Iperen naar de kant moest, had Telstar tegenstander Den Bosch in de greep. De Velsenaren kwamen snel na rust dankzij Jerdy Schouten op 2-0 en leken te gaan doordrukken. Tot het bewuste moment. Van Iperen was voor rust tegen zijn eerste gele kaart aangelopen. "Ik hield Kaars licht vast, dat was niet nodig. Het zijn twee domme gele kaarten. Ik sta hier met een klotegevoel."

Lees ook: Tiental Telstar verliest in Den Bosch

"Die rode kaart is het breekpunt", aldus Snoei. "Zo'n oliedomme overtreding op de middenlijn als je al een gele kaart op zak hebt, is doodzonde. Dan geef je zo'n wedstrijd weg. Als je rustig blijft en iedereen blijft binnen de lijnen, winnen we met twee goals verschil vandaag."