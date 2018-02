Inwoner schrijft boek over vastgoedhandel en achterkamertjespolitiek in Muiden

MUIDEN - Hoe een slimme vastgoedhandelaar en groepje corrupte politici het voor elkaar krijgt om een luxe woonwijk te bouwen zonder dat de bevolking er ook maar iets over te zeggen heeft. Daarover gaat De Tranen van Muiden. Het boek dat Jacob Veenhuysen móest schrijven.

Op het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden wordt hard gebouwd aan een nieuwe woonwijk met 1.300 luxe appartementen. Voor Jacob Veenhuysen is dit het toneel van een verloren strijd die hij de afgelopen vijftien jaar heeft gevoerd tegen de plannen.

Maar het is niet eens zozeer de woonwijk die hem boos maakt. Het is vooral hoe het tot stand is gekomen. "Het kan niet dat men zo veel zaken achter gesloten deuren onderling regelt met private ondernemers", vertelt Jacob. "Maar als je bedrijfsgeheimen gebruikt als smoesje om de zaak buiten de openbaarheid te houden, ben je fout bezig."

Presentatie

Het dossier van de Kruitfabriek en de gelijknamige woonwijk De Krijgsman is lang en groot. Voordat Jacob de strijdbijl naast zich neer kan leggen moest hij er eerst een boek over schrijven. Het boek werd vandaag gepresenteerd. 'De tranen van Muiden' is fictie en geschreven vanuit het perspectief van een 8-jarige jongen. "Het is natuurlijk mijn verhaal. Maar je probeert je in te leven in die verbaasde blik van een jongetje van acht die al dat gedoe van de volwassenen ziet", vertelt Jacob.