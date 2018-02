College Zaanstad stelt aantal opmerkelijke 'straatregels' voor

ZAANSTAD - Als het aan het college van B&W van Zaanstad ligt, is een aantal punten van 'overlast' op straat binnenkort verleden tijd. Zo stelt het college bijvoorbeeld strengere regels voor straatartiesten voor, wil het af van fietsen die aan bomen of lantarenpalen zijn vastgemaakt en zou er niet meer van bruggen mogen worden gesprongen.

Elk half jaar wordt in Zaanstad de zogenoemde Algemene plaatselijke verordening (APV) geactualiseerd. De voorstellen voor deze actualisatie worden in maart behandeld door de gemeenteraad. En waar de gemeente eerder besloot te minderen in het aantal regels, stelt het college nu voor toch weer een aantal regels toe te voegen.

"De afgelopen jaren is daar hard aan gewerkt, ook in de APV", aldus burgemeester Jan Hamming. "Maar minder regels is geen doel op zich, het doel is een heldere APV die de gemeente instrumenten geeft om de stad veilig en leefbaar te houden en de openbare orde te kunnen handhaven. De groei van de stad en alles wat dat met zich meebrengt, maakt het nu noodzakelijk een aantal nieuwe regels op te nemen in de APV."

Hieronder een overzicht van de meest opmerkelijke voorgestelde veranderingen:

Straatartiesten mogen alleen nog tijdens winkeluren optreden en mogen zich niet langer dan dertig minuten op één plek ophouden. Ook mogen ze geen overlast veroorzaken voor het winkelend publiek en hooguit twee keer per dag op dezelfde plek optreden.

Een verbod om objecten vast te maken aan bomen, lantaarnpalen en andere gemeentelijke objecten.

Een verbod om van bruggen af te springen. Dit zorgt volgens het college voor gevaarlijke situaties.

Een verbod om autowrakken en auto’s zonder geldige papieren op of aan de openbare weg te parkeren. En daarnaast een verbod om voertuigen die niet gebruikt worden langdurig te parkeren op de openbare weg.

Een 'anti-hopbepaling' voor pleziervaartuigen, zodat niet-toeristen die hun vaartuig gebruiken als woning/slaapplek de toeristen niet in de weg zitten.

Wanneer de nieuwe regels in werking zullen treden, indien ze worden goedgekeurd door de gemeenteraad, is nog niet bekend. Lees hier het volledige persbericht van de gemeente.