Drie punten voor VV Alkmaar, Ajax pakt punt in slotfase

ALKMAAR - ALKMAAR In eigen huis heeft VV Alkmaar met 3-0 gewonnen van Achilles'29, een directe concurrent onderin de vrouwen eredivisie. De Ajax vrouwen kwam in de blessuretijd pas op gelijke hoogte tegen PEC Zwolle.

De doelpunten in Alkmaar werden gemaakt door tweemaal Simone Kets en de Alkmaarse topscoorder Katja Snoeijs. De treffers vielen allemaal in de tweede helft, toen het krachtsverschil snel duidelijk werd.



PEC Zwolle verraste bijna de Ajax vrouwen in Overijssel. De bezoekers waren in de eerste helft de bovenliggende partij, toch kwam Zwolle via Lauri Weijkamp op voorsprong. In de tweede helft zette Babiche Roof Zwolle zelfs op 2-0. Stefanie van der Gragt zette al snel orde op zaken met de aansluitingstreffer waarna in de blessuretijd Marjolein van den Bighelaar de 2-2 maakte.





