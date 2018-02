Affaire waterschap: 'Universiteit Leiden probeert monopolie te beschermen'

HEERHUGOWAARD - De Universiteit van Leiden wilde de eigen positie beschermen door een privéwebsite te laten sluiten. Dat denkt Arjan El Fassed van de Open State Foundation. Hij reageert op de commotie die ontstaan is rondom Rik, een medewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Van verslaggever Joost Lammers



De Open State Foundation organiseerde de wedstrijd die Rik in november 2016 won. Arjan El Fassed, oud-Kamerlid voor GroenLinks, was erbij toen Rik de prijs kreeg voor zijn app en website waarmee hij data over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater toegankelijk voor het grotere publiek maakte. "Hij was zeer vereerd en had het niet verwacht. Hij was blij verrast en de terechte winnaar voor iedereen in de zaal."



Vlak daarna ontstond commotie. De druk komt in dit geval van verschillende kanten, zo blijkt uit het onderzoek van NH Nieuws en NRC. Het gaat om Rijkswaterstaat, zijn werkgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, maar vooral het Centrum Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit van Leiden.

Lees ook: Medewerker waterschap onder zware druk gezet om eigen website op zwart te zetten

Het CML presenteert sinds 2013 de gegevens van de bestrijdingsmiddelen in 'de bestrijdingsmiddelenatlas' en verdient daar geld aan. Een hoogleraar schreef een furieuze mail aan de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap waarin hij eist dat de website op zwart zou worden gezet en de prijs zelfs zou worden teruggegeven.



Angst

El Fassed is niet verrast. Hij kan niet ingaan op het arbeidsconflict, maar wel op de discussie rondom het sluiten van de website. Hij ziet wel vaker dat er gedonder van komt als er openbare data wordt ontsloten. "Dat het schuurt, komt me wel bekend voor. Het is de angst dat ze liever niet hebben dat mensen over hun schouders meekijken."

Als voorbeelden noemt hij gegevens over het openbaar vervoer, stageplaatsen in het onderwijs en de Kamer van Koophandel. Dat het ook anders kan bewijzen volgens El Fassed het KNMI en het RIVM. "Die delen hun gegevens met iedereen."

Lees ook: Waterschappen en ministerie reageren op affaire: 'Geen aanleiding om toetsing aan te passen'



Hij denkt ook dat CML in dit geval het eigen belang probeert te beschermen. "Daarmee worden ze eigenlijk een soort monopolist over publieke informatie." Dat is volgens hem niet vol te houden. Rik doet volgens hem dan ook niets fout door de data openbaar op zijn website te zetten. "Wettelijk gezien zijn er heel veel regels en het belang van open data staat zelfs in het regeerakkoord. Ik zie niet in waarom het niet zou kunnen."