Tiental Telstar verliest in Den Bosch

VELSEN-ZUID - DEN BOSCH Telstar heeft de uitstekende reeks na de winterstop niet kunnen vervolgen. In Den Bosch kwam Telstar nog wel op voorsprong, maar waren de Brabanders uiteindelijk met 3-2 te sterk.

De laatste overwinning van FC Den Bosch was alweer twee maanden geleden. Toen werd er op 1 december met 3-0 gewonnen van Go Ahead Eagles. Bij Telstar debuteerde vrijdagavond Senne Lynen en begon nieuwkomer Shadrach Eghan op de bank.



Levendig begin

Het eerste gevaar in de wedstrijd werd beloond met een strafschop na een overtreding op Andrija Novakovich. De penalty werd door Melvin Platje in de 11e minuut benut. Lang kon Telstar niet van genieten van de voorsprong. Uit de eerste Bossche hoekschop van de wedstrijd knikte Niek Vossebelt binnen.



Geen tweede strafschop

Platje zette Novakovich vrij voor het doel, maar gaat neer in duel met Bart Biemans. Scheidsrechter Blank zag er geen strafschop in. In de tegenaanval kwam Sven Blummel alleen voor het doel van Rody de Boer. De Telstar-doelman hield in twee instanties zijn doel schoon.



Van der Winden met de 2-1

In de 35e minuut dook Mo Hamdaoui op voor het doel van Kees Heemskerk. De vleugelaanvaller nam de bal van Platje mooi mee, maar raakte in zijn afwerking de doelman. Linkervleugelverdediger Jordy van der Winden zette in de 40e minuut FC Den Bosch op een 2-1 voorsprong. De back zette de aanval zelf op met invaller Zija Azizov.



Gelijkmaker Schouten

Telstar kwam al snel in de tweede helft op gelijke hoogte. Vanuit het niets viel de bal voor de voeten van Jerdy Schouten. De middenvelder schoot de bal knap achter doelman Heemskerk.



Rood Van Iperen en doelpunt Kaars

Donny van Iperen kreeg in de 61e minuut de rode kaart na twee keer geel. Aan de zijlijn zette hij te laat een tackle in waarna Blank niets anders kon dan de verdediger zijn tweede gele kaar te kunnen tonen. Uit de resterende vrije trap kwam de bal voor de geheel vrijstaande Dennis Kaars. De oud-spits van De Dijk schoot van dichtbij hard binnen.



Na de Bossche-treffer van Kaars kreeg de Noord-Hollander nog een tweede grote mogelijkheid, maar de bal eindigde op de lat. Telstar, waar Eghan ondertussen zijn debuut maakte, kreeg weinig grote kansen meer in de slotfase en stevende af op het eerste verlies na de winterstop.



Door de nederlaag laat Telstar een grote kans liggen om in te lopen op de directe concurrenten NEC en Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Mike Snoei blijft met 40 punten de nummer vier van de Jupiler League. Daarentegen zakt Telstar in de derde periode een aantal plaatsen.



Opstelling FC Den Bosch: Heemskerk; Biemans, Van Son, Blummel, Vossebelt, Kaars, Mert (Van der Sande/82), Verbeek (Azizov/34), Kersten, Van der Winden, Deijl (Fernandes/70)

Opstelling Telstar: De Boer; Cabral, Van Iperen, Van Huizen (Eghan/78), Brito; Korpershoek, Lynen (Najah/72), Schouten; Platje, Novakovich, Hamdaoui (Van Heerum/65)