FC Volendam wint overtuigend van Fortuna Sittard

VOLENDAM - De Volendamse formatie van coach Misha Salden is na de winterstop bezig aan een sterke reeks. Fortuna Sittard, de nummer drie van de Jupiler League, werd aan de Dijk met 2-0 verslagen door FC Volendam.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Uit een hoekschop kopte Gijs Smal de bal gevaarlijk in. Op de doellijn werd de inzet gekeerd door de naar Ajax vertrekkende Perr Schuurs. FC Volendam bleef aanzetten en zag Luis Pedro een gevaarlijk schot lossen. Hij schoof de bal echter voor het doel van Miguel Santos langs.



De Volendammers speelden een sterke eerste helft, zonder verder enorm grote kansen te krijgen. De bezoekers uit Sittard creëerden weinig noemenswaardige kansen in de eerste helft. Op de valreep van de eerste helft kreeg Nick Runderkamp nog een kans op de openingstreffer, maar zijn inzet vond net niet het net.



Pedro's eerste treffer

In de 52e minuut kwam FC Volendam op een 1-0 voorsprong. De voor Rodney Antwi spelende Luis Pedro, in de eerste helft ook al gevaarlijk, passeerde doelman Santos met zijn eerste treffer van het seizoen.



Smal met de 2-0

De score werd twee minuten later verdubbeld. Pedro met een assist op Smal. Evenals Pedro was het ook voor Smal zijn eerste treffer van dit seizoen voor FC Volendam. De thuisploeg had de smaak te pakken en kreeg legio kansen na de 2-0. Pedro schoot van dichtbij over en Nick Doodeman zag de Limburgse-goalie gestrekt gaan op zijn inzet.



De Limburgers kregen, toen de Volendamse storm was geluwd, een paar kansen. Onder meer Andre Vidigal en Marco Ospitalieri waagden een poging, maar 'good-old' Hennie Schilder en Hobie Verhulst hielden gezamenlijk het Volendamse doel schoon.



Door de overwinning stijgt FC Volendam naar de veertiende positie op de ranglijst met 29 punten. Fortuna Sittard blijft de nummer drie met 44 punten. In de derde periode blijfen de Volendammers met FC Dordrecht en FC Emmen bovenaan staan.



Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Schilder, Klinkenberg, Smal; Veerman, Visser, Runderkamp (Vlak/46); Doodeman, Stroo (Ten Den/78), Pedro (Tejan/81)

Opstelling Fortuna Sittard: Santos, Braun, Schuurs, Essers, Ospitalieri; Vidigal, Smeets (Cantwell/62), Dianessy (Kojic/62); Semedo, Stokkers (Hutten/62), Saddiki